مسؤولة الإعلام بحزب سبعة: إقفال مداخل الوزارات الـ3 مستمر حتى انتهاء الدوام

ذكرت مسؤولة الإعلام في "​حزب سبعة​" ميرنا كاروني، أنّ "في الأسبوع الماضي، كان لدينا تحرّك لممارسة الضغط ل​تشكيل الحكومة​، وكنّا نطالب بحكومة إنقاذية"، منوّهةً إلى أنّ "البلد ينهار، وتسكير الوزارات هو أسلوب الضغط الّذي نعتمده حاليًّا للإسراع في تشكيل الحكومة والتخلّي عن الأنانيات والإشارات الخارجية".

وأوضحت في حديث إذاعي "أنّنا اليوم قرّرنا إغلاق مداخل ثلاث وزارات، هي: العمل والشؤون الإجتماعية والصناعة، وقد وصلنا باكرًا قبل وصول الموظفين"، مبيّنةً أنّ "​القوى الأمنية​ تواجهنا وتطلب منّا فتح الوزارات، ونحن مصرّون على إغلاقها لحين انتهاء الدوام الرسمي، "، مشيرةً إلى "أنّنا حاولنا هذا الأسبوع عدم الإعلان عن تحرّكنا لكي يكون ناجحًا. نحن مستمرّون بتحرّكنا، ولن نفتح الأبواب قبل انتهاء الدوام".