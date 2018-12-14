الطبش: الحريري متفائل دائما بعملية تشكيل الحكومة وهو يتكتم على معطياته

أكّدت عضو "كتلة المستقبل" النائبة رولا الطبش جارودي أنّ "رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري متفائل دائمًا في عملية تشكيل الحكومة، وهو يتكتّم على معطياته".
ولفتت في مداخلة إذاعية، إلى "أنّنا ننتظر عودة الحريري نهاية الأسبوع إلى بيروت ليستكمل مشاوراته مع رئيس الجمهورية وفقًا للأطر والمبادئ الّتي يلتزم بها".
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