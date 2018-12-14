الطبش: الحريري متفائل دائما بعملية تشكيل الحكومة وهو يتكتم على معطياته

أكّدت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ​رولا الطبش جارودي​ أنّ "رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ متفائل دائمًا في عملية تشكيل الحكومة، وهو يتكتّم على معطياته".

ولفتت في مداخلة إذاعية، إلى "أنّنا ننتظر عودة الحريري نهاية الأسبوع إلى ​بيروت​ ليستكمل مشاوراته مع رئيس الجمهورية وفقًا للأطر والمبادئ الّتي يلتزم بها".