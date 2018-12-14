الخارجية التركية ترحب بالتقدم الحاصل في المشاورات اليمنية

أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان، على "الترحيب بالتقدم الذي تحقق في المشاورات بين حركة "أنضار الله" والحكومة اليمنية التي جرت برعاية أممية خلال الفترة ما بين 6 و 13 كانون الأول في السويد".
وشددت الخارجية على "أهمية توافق الجانبين حول اتخاذ خطوات لتحسين الوضع في مدينتي الحديدة وتعز، إلى جانب اتفاقهما على خريطة طريق لتبادل المعتقلين الأمر الذي يهم آلاف الآشخاص والأسر في اليمن"، مشيرة إلى "أن تعهد الفريقين في مواصلة المشاورات في إطار المفاوضات المتعلقة بالحل السياسي بالبلاد أمر مهم".
ولفتت إلى أن "توقعنا الأساسي أن يتم حل الأزمة في اليمن في أقرب وقت ممكن، وإنهاء معاناة أكثر من ثلاثة أرباع السكان من أشقائنا اليمنيين الذين هم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية".
واعتبرت الخارجية التركية أن "تركيا بصفتها الرئيس الدوري لمنظمة التعاون الإسلامي، ستواصل دعم الجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في اليمن، وستواصل العمل بالتضامن مع الشعب اليمني".
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