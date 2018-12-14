العثور على جثة سائق في النيل بسوهاج.. ووالدته حاول الانتحار من قبل

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد

انتشل أهالي قرية التلول بدائرة مركز سوهاج، اليوم الجمعة، جثة سائق طافية في نهر النيل، وأقرت والدته أن نجلها حاول الانتحار منتصف شهر نوفمبر الماضي لمروره بحالة نفسية سيئة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بالعثور على جثة بنهر النيل بناحية التلول دائرة المركز.

وتبين أن الجثة للمدعو "وائل أ ج"، 27 عامًا، سائق، ويقيم بناحية أولاد مامن دائرة المركز يرتدي كامل ملابسه ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

تم انتشالها بمعرفة الأهالي، ونقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وأقرت والدته "سعدة ع م"، 55 عامًا، ربة منزل محاولة نجلها المذكور الانتحار بتناول عقاقير مجهولة بتاريخ 15/11/2018 لمروره بحالة نفسية سيئة، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في موته.

وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات .