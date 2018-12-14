الكونجرس الأمريكي يدعو ميانمار للإفراج عن صحفيي رويترز

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ:

دعا مجلس النواب الأمريكي بالإجماع حكومة ميانمار للإفراج عن صحفيي وكالة رويترز وا لون وكياو سو اوف اللذين سجنا قبل عام في قضية بارزة تتعلق بحرية التعبير.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة ، أن أعضاء المجلس صوتوا بأغلبية 394 صوتا مقابل صوت على مشروع قانون يدعو للإفراج عن وا لون (32 عاما) وكياو سو (28 عاما) اللذين أدينا في سبتمبر بانتهاك قانون أسرار الدولة وصدر حكم بسجن كل منهما سبعة أعوام.

وأوضحت القناة أن هذا الإجراء غير ملزم لكن الهدف منه هو أن يبعث برسالة قوية لحكومة ميانمار ، مفادها أن أعضاء الكونجرس يريدون الإفراج عن الصحفيين.

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