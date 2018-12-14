السلطات الفرنسية تعيد فتح سوق عيد الميلاد في ستراسبورج

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - د ب أ:

من المقرر أن تعيد السلطات الفرنسية فتح السوق التقليدية لسلع وهدايا عيد الميلاد في مدينة ستراسبورج، أمام الزائرين، اليوم الجمعة، بعد أيام من تعرضها لهجوم مميت.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه، الخميس، إنه سيعاد فتح السوق قبل الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وكانت الشرطة قتلت أمس الخميس "شريف شيكات" ، المسلح المشتبه به في إطلاق النار المميت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي.

ويشتبه في أن شيكات /29 عاما/، الذي كان مدرجا على قائمة المراقبة للدولة الفرنسية وله سجل من الجرائم غير الإرهابية، فتح النار في سوق مزدحمة لعيد الميلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وشخص رابع في حالة موت دماغي.

ويتعامل الادعاء العام الفرنسي مع إطلاق النار على أنه عمل إرهابي.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.