دراسة: الهند تشهد ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة بالخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهى - أ ش أ:

مع ازدياد عدد الأفراد الذين يتعايشون مع الخرف على مستوى العالم بسبب بلوغ سن الشيخوخة ، كشفت دراسة أجرتها مؤسسة (لانسيت) الطبية أن الهند شهدت نموا كبيرا فى عدد مرضى الزهايمر وحالات الخرف الأخرى منذ عام 1990 وحتى عام 2016 .

ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة (لانسيت) لطب الأعصاب، شهدت الهند ما يقرب من 2.9 مليون حالة من الزهايمر وحالات أخرى من الخرف في غضون 26 عاما، ونحو 1,4 حالة وفاة ناجمة عن المشكلة.. فقد أظهرت النتائج أن عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر والخرف قد ارتفع من 20,2 مليون في عام 1990 إلى 43,8 مليون على مستوى العالم فى عام 2016 . ومن بين هؤلاء 27 مليون إمرأة و16,8 مليون رجل .

وللوصول إلى هذا الاستنتاج، قامت مجموعة دولية من العلماء، من بينهم البروفيسور "فاسيلى فلاسوف" في كلية الطب جامعة (نيويورك) الأمريكية بتحليل البيانات المتحصل عليها من قبل 195 دولة حول انتشار مرض الزهايمر والخرف بين عامي 1990 و 2016 .. وأظهرت النتائج أن عدد الوفيات الناجمة عن الخرف زاد بنسبة بلغت 148% على مدى 26 عاما.

وكشفت الدراسة أن الخرف هو خامس أكثر أسباب الوفاة شيوعا في العالم، وثاني أكثر الأمراض شيوعا - بعد مرض القلب التاجي - بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما أو أكثر.

وأشار الباحثون إلى أن الخرف سيشكل تحديا متزايدا لنظم الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.. فهناك أدلة متزايدة على وجود عامل خطر للخرف؛ مما يدل على أن نمط الحياة والتدخلات الأخرى قد تسهم - إذا ما نفذت بفعالية - في تأخير ظهور المرض والحد من العدد المستقبلي للأشخاص المصابين بالخرف.