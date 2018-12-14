اردوغان: نعلم من الذي يدعم ويدرب داعش

الخليج 365/ بغدادأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده على علم بمن يدعم ويدرب عناصر تنظيم "داعش" في سوريا بهدف استخدامهم عند الحاجة.

وشدد أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة على أن خطر تنظيم "داعش" لم يعد له وجود في سوريا، مشيرا إلى أن بلاده تعلم أن "هذه الذرائع مجرد أمور تكتيكية للمماطلة".

وجدد الرئيس التركي التأكيد على أن تنظيم "داعش" انتهى في سوريا، إلا أن المنطقة لا تزال تتعرض لظلم آخر يتمثل في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية.



ولفت أردوغان إلى أن ما أشار إليه "يحدث أمام أنظار الجنود الأمريكيين وربما بتوجيهات منهم".

واتهم الرئيس التركي الولايات المتحدة بأنها تحمي "الإرهابيين" من عقاب تركيا، مشددا على أن بلاده "لن تتحمل استمرار هذا الأمر وستستخدم حقها في الدفاع المشروع عن أمنها.

واضاف أن الولايات المتحدة رأت ذلك وبدأت بنشر جنودها بين الإرهابيين. كما أن الرادارات ونقاط المراقبة التي تم إنشاؤها من أجل حماية تركيا من الإرهابيين تستخدمها الولايات المتحدة لحماية الإرهابيين من تركيا".

وذكر أردوغان في الوقت نفسه أن تركيا ليس لديها "أي خصومات مع الإدارة الأمريكية أو الجنود الأمريكان الذين يتواجدون في الأراضي السورية. ونرى الولايات المتحدة شريكا استراتيجيا هاما نسعى للمضي معه، بشرط التقائنا على أرضيات صحيحة".

وتحدث الرئيس التركي عن الولايات المتحدة مشددا على "ضرورة عدم السماح لاختلافنا الكبير مع سياستها في سوريا، التي نراها مسألة بقاء لأمتنا، أن تضع العراقيل أمام تعاوننا الوثيق في المستقبل".

