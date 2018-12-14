السودان.. تدابير لتوفير الوقود والخبز

الخليج 365/ بغداددعا الحزب الحاكم في السودان لسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الوقود والخبز وضبط سعر الصرف ومعالجة السيولة وتوفير الأوراق النقدية بناء على تدابير فنية واقتصادية.

وأكد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في اجتماعه أمس الخميس برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير على أن موازنة عام 2019 لا تتضمن أي زيادات رأسية في الضرائب.

وقال نائب رئيس الحزب فيصل حسن إبراهيم إن الموازنة أكدت على مظلات الحماية والمنافع الاجتماعية، موضحا أن هناك زيادة بنسبة 199% لهذه المنافع الاجتماعية.



وأشار إلى زيادة تحويلات الولايات بنسبة 39% عن العام الماضي وأن الموازنة الجديدة تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي وتحسين معاش الناس والحوكمة وإصلاح الخدمة المدنية، وتسعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في سعر الصرف.

وبين إبراهيم أن موازنة عام 2019 هي موازنة برامج تشمل 13 هدفا و393 برنامجا يتم التفصيل فيها لاحقا، قائلا إنه سيتم عرضها على اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني لإجازتها والإطلاع عليها والتوجيه بشأنها.