- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخليج 365/ بغداد
وثقت الكاميرات لحظة بكاء ولية العهد في النرويج الأميرة، ميت ماريت، خلال الكلمة التي ألقتها الفائزة بجائزة نوبل للسلام العراقية نادية مراد، والتي تعد رمزا لضحايا تنظيم "داعش".
وبكت الأميرة عندما كانت تستمع لحديث مراد عن العنف الجنسي، خلال فعاليات حفل الأوسكار الأخير في مدينة أوسلو، أمام جمهور كبير من النجوم والفنانيين والمشاهير العالميين.
وثقت الكاميرات لحظة بكاء ولية العهد في النرويج الأميرة، ميت ماريت، خلال الكلمة التي ألقتها الفائزة بجائزة نوبل للسلام العراقية نادية مراد، والتي تعد رمزا لضحايا تنظيم "داعش".
وبكت الأميرة عندما كانت تستمع لحديث مراد عن العنف الجنسي، خلال فعاليات حفل الأوسكار الأخير في مدينة أوسلو، أمام جمهور كبير من النجوم والفنانيين والمشاهير العالميين.
كما أن الأميرة النرويجية قد تأثرت بشدة عندما استلمت ناديا مراد والدكتور دينيس موكويجي، جائزة لقاء كفاحهما ضد العنف الجنسي المستخدم في النزاعات المسلحة.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. بكاء أميرة النرويج أمام نادية مراد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .