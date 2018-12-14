انت الان تتابع «سبلاش داتا» تعلن أسوأ 10 كلمات مرور في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٣٢ ص

كلمة المرور - تعبيرية

أصدرت شركة «سبلاش داتا» مؤخرا قائمتها لأسوأ كلمات المرور التي تم استخدامها خلال عام 2018، حيث لم تشهد تغييرات جذرية بالمقارنة مع القوائم التى أعلنت خلال الأعوام الماضية. وحللت «سبلاش داتا» أكثر من 5 ملايين كلمة مرور تم تسريبها على الإنترنت، ليظهر التحليل الخطأ المتكرر لأغلبية المستخدمين حول العالم بالاعتماد على كلمات مرور بسيطة يسهل تخمينها. وأبدا المدير التنفيذي للشركة، مورجان سلين، اندهاشه من إصرار المستخدمين على وضع أجهزتهم وحساباتهم في دائرة الخطر.

وأضاف أن ذلك يأتي رغم الأنباء المتكررة حول عمليات الاختراق والهجمات التي تتعرض إليها شركات ومؤسسات كبرى، وفقًا لما أورده موقع «ذا فيرج».ومن بين أبرز الكلمات الجديدة التي ظهرت على قائمة 2018 كان الاسم الأول للرئيس الأمريكي «دونالد»، حيث احتل المرتبة رقم 23 بين كلمتين جديدتين تماما على القائمة «aa123456»