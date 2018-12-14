فيديو.. معالج برازيلي ظهر في برنامج أوبرا وينفري يواجه تهما بالتحرش الجنسي بـ 250 امرأة!

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

تحقق الشرطة البرازيلية في اتهامات من أكثر من 250 امرأة بأن معالجا روحيا نال شهرة واسعة بعدما استضافته المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في برنامجها، تحرش بهن جنسيا.

وقال مصدر من جهات إنفاذ القانون يوم الأربعاء إن ممثلي ادعاء طلبوا القبض على المعالج جواو تيشيرا دي فاريا من محكمة في أباديانيا، وهي بلدة صغيرة بوسط البرازيل يملك فيها مركزا للعلاج الروحي.

وذكر مكتب الادعاء في ولاية جوياس حيث توجد بلدة أباديانيا أن 258 امرأة، بعضهن أجنبيات، تقدمن باتهامات ضد فاريا منذ أن أعلن التلفزيون أول اتهام يوم الجمعة.

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وأصبح فاريا مشهورا على مستوى العالم عندما بثت وينفري تقريرا عن أساليبه في العلاج الروحي في عام 2013. وأكد يوم الأربعاء على براءته في أول تعليقات له منذ تفجرت الفضيحة وقال إنه سيمتثل لحكم القانون.

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