شكرا لقرائتكم خبر عن استاذ علوم سياسية: البرلمان الألمانى سيراجع موقف برلين تجاه الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تقرير جهاز الاستخبارات الألمانى باعتبار الإخوان جماعة تمثل خطرا على أمن ألمانيا، سيكون له تبعات وآثار عكسية كبيرة على الجماعة فى برلين خاصة وأوروبا عامة خلال الفترة المقبلة.

وقال استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن تقرير جهاز الاستخبارات الألمانى عن الإخوان هو تقرير تحذيرى ولكن سيكون له تأثير كبير على الجماعة على رأسها أنه سيحدد عملية دخول وخروج الأموال إلى التنظيم وقياداته المتواجدة فى ألمانيا.

وأشار استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن هذا التقرير سيدفع البرلمان الألمانى إلى مراجعة موقف ألمانيا تجاه الجماعة خلال الفترة الحالية، وقد يدفعهم نحو اتخاذ إجراءات ضد التنظيم.

كان موقع "فوكوس أونلاين" الألمانى، قكر أن جماعة الإخوان الإرهابية تمثل خطرا على الجالية الإسلامية فى ألمانيا، موضحا أن جهاز الاستخبارات الألمانى يعتبر الإخوان جماعة تمثل خطرا على أمن ألمانيا.