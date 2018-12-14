هشام عبد الله و«الرقص على السلم».. فلا الجمهور أحبه ولا الإخوان نجّموه

اليوم الجديد - عزة عبد الحميد

بدأ هشام عبد الله، والذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، حياته الفنية بعدد من الأدوار الصغيرة في عالم السينما والتليفزيون، ولكن كانت بداية التعارف بينه وبين الجمهور المصري من خلال فيلم «الطريق إلى إيلات»، والذي شارك به مع مجموعة من الشباب حينها، بينهم محمد سعد وعلاء مرسي وناصر سيف وعبد الله محمود، والذين استطاعوا أن يشقّوا طريقهم الفني ويقوموا ببناء اسم فني وشعبية، إلا أن «هشام عبد الله»، لم ينجح كباقي زملاء بداياته.

مع بداية أعماله الفنية منذ ثمانينات القرن الماضي، وحتى آخر عمل شارك به عام 2015 وهو...