إلغاء رخصة وإيقاف السيارات القديمة.. ننشر ملامح مشروع «المرور» الجديد

مصراوي - كتب – أسامة عبد الكريم

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة 52 مادة بمشروع قانون المرور.

وأوضح "عامر"، لمصراوي، الأربعاء، أن مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، المكون من 96 مادة، ويناقش داخل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، يمتاز بالاعتماد على المنظومة الإلكترونية مع تقليل الاعتماد على العنصر البشري، ويعمل على الحد من الكوارث المرورية.

وقال عامر، إنه سيتم إجراء حوار مجتمعي موسع، عقب الانتهاء من مناقشة القانون داخل اللجنة، موضحا أن القانون...