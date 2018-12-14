قوى الأمن: توقيف 93 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1062 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 93 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 13 كانون الأول 2018، بجرائم مختلفة هي: مخدرات، سرقة، سلب، احتيال ودخول خلسة".

ولفتت إلى "ضبط 1062 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ يوم أمس أيضًا".