قوى الأمن: توقيف 93 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1062 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "توقيف 93 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 13 كانون الأول 2018، بجرائم مختلفة هي: مخدرات، سرقة، سلب، احتيال ودخول خلسة".
ولفتت إلى "ضبط 1062 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ يوم أمس أيضًا".
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