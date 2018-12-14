هاشم: مطلبنا واحد أن نمثل بوزير من الستة وأي خيارات أخرى مرفوضة حتى الآن

أكّد عضو "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" النائب ​قاسم هاشم​، أنّ "المطلوب الإسراع في ​تشكيل الحكومة​، نظرًا للظروف وضرورة وجود حكومة"، لافتًا إلى "أنّنا مع إيجاد المخارج للعقدة الحكومية. نحن نواب وفق ​قانون الإنتخابات​، والموضوع ليس بحاجة إلى اعترف من أحد".

وشدّد في حديث إذاعي، على أنّ "من حقّنا اللقاء مع المعنيّين في سدة المسؤولية؛ هذا من البديهيات. أمّا عدم الاجتماع بنا فهو غير الطبيعي"، مركّزًا على أنّ "مطلبنا واحد وهو أن نمثّل بوزير من نواب اللقاء الستة، وأي خيارات أُخرى لم تُطرح علينا أو تُدرس، وإن طرحت فهي مرفوضة حتّى الآن".

وأوضح هاشم أنّ "الكرة ليست في ملعبنا أبدًا. نحن كنّا إيجابيين ولم نطرح إسمًا محدّدًا وتوقّفنا عنده، بل تركنا الخيار لرئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​، فهذه صلاحياته".