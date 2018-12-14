جمالي: آخر موقف للحريري قبل سفره لم يكن في جو استقبال السنة المستقلين

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​ديما جمالي​، خلال حديث إذاعي، أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ يبني موقفه التفاؤلي على آخر لقاء تم بينه وبين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، وقد كان هناك اتفاق على أن عون سيجري مشاورات بغياب الحريري".

ولفتت جمالي إلى أن "الحريري لن يقبل بتوزير السنة المستقلين ولكن من الممكن أن يطرح حلولاً بديلة كتوزير سني وسطي أو حكومة مصغرة من 18 وزيراً وأظن أن هذا الطرح للحكومة هو الأفضل لأن الحكومة المصغرة التوافقية تعمل بشكل أفضل بحال الطوارئ".

وأوضحت جمالي أن "الحريري يقول أنه فتح ذهنه على كل الإحتمالات والصيغ التي قد تنجح"، مشيرة إلى أن "آخر موقف للحريري قبل سفره لم يكن في جو استقبال النواب السنة المستقلين".