البعريني: كل الدعم للجيش في عملياته الضابطة للأمن

أكد النائب ​وليد البعريني​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "كل الدعم للجيش اللبناني في عملياته الضابطة للأمن"، مضيفا:"قلوبنا معكم في ضرب المخلين ودعاؤنا بأن يشفي الله الجرحى ويسود ​الأمن​ والعدل في هذا الوطن".

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