الخارجية الأردنية: الأردن وتونس وقعتا مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون وتنسيق القضايا المشتركة

لفتت وزارة الخارجية ​الأردن​ية، أنّ "وزير خارجية الأردن ​أيمن الصفدي​ ونظيره التونسي ​خميس الجهيناوي​، ترأسا أعمال الدورة الثانية للجنة التشاور السياسي الّتي اعتمدها البلدان سبيلًا مؤسساتيًّا لبحث آليات تطوير التعاون الثنائي والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وأفادت في بيان، بأنّ "الوزيرين وقّعا مذكرة تفاهم حول مشاورات سياسية تؤسّس لاجتماعات دورية لبحث توسعة التعاون وتبادل الآراء والتنسيق إزاء القضايا المشتركة"، مبيّنةً أنّ "المباحثات بين الجانبين خلال الاجتماع، تناولت خطوات إيجاد آفاق أوسع للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاتفاقيات الّتي يجب توقيعها لاستكمال بناء الأطر القانونية اللازمة لتحقيق ذلك".

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