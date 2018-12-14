الجيش الإسرائيلي يعتقل 35 في الضفة الغربية بينهم نائبان من "حماس"

ذكرت وسائل لإعلام فلسطينية أن ​الجيش الإسرائيلي​ نفذ فجراً حملة ​اعتقالات​ واسعة في محافظات ​الضفة الغربية​ طالت نحو 35 فلسطينياً بينهم نائبان من حركة "حماس" في المجلس التشريعي.

وأوضحت وسائل الإعلام إلى أن النائبان هما ياسر منصور من ​نابلس​ وإسماعيل الطل من الظاهرية جنوب ​الخليل​ إضافة إلى القيادي في الحركة مصطفى الشنار، مشيرة إلى أنه من بين المعتقلين عدد من الأسرى المحررين هم صباح فرعون من العيزرية شرق ​القدس​، محمد زاهر قط، أحمد نجيب مفارجة من ​رام الله​، الصحفي موسى صلاح سمحان، بلال سلهب، معاذ أبو جحيشة، متوكل أبو جحيشة، مازن جمال النتشة بالإضافة إلى العديد من مناطق القدس ونابلس والخليل و​بيت لحم​.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل، أمس، أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية في حين قتل جنديان إسرائيليان في هجوم مسلح فرض الجيش الإسرائيلي على إثره حصارا مشددا على مدينتي رام الله و​البيرة​.