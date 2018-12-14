الجيش الإسرائيلي يعتقل 35 في الضفة الغربية بينهم نائبان من "حماس"

ذكرت وسائل لإعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي نفذ فجراً حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية طالت نحو 35 فلسطينياً بينهم نائبان من حركة "حماس" في المجلس التشريعي.
وأوضحت وسائل الإعلام إلى أن النائبان هما ياسر منصور من نابلس وإسماعيل الطل من الظاهرية جنوب الخليل إضافة إلى القيادي في الحركة مصطفى الشنار، مشيرة إلى أنه من بين المعتقلين عدد من الأسرى المحررين هم صباح فرعون من العيزرية شرق القدس، محمد زاهر قط، أحمد نجيب مفارجة من رام الله، الصحفي موسى صلاح سمحان، بلال سلهب، معاذ أبو جحيشة، متوكل أبو جحيشة، مازن جمال النتشة بالإضافة إلى العديد من مناطق القدس ونابلس والخليل وبيت لحم.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل، أمس، أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية في حين قتل جنديان إسرائيليان في هجوم مسلح فرض الجيش الإسرائيلي على إثره حصارا مشددا على مدينتي رام الله والبيرة.
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