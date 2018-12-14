أمير قطر ونائبه ورئيس الحكومة القطرية عزوا اردوغان بضحايا حادث القطار في أنقرة

أعلنت "وكالة الأنباء القطرية - قنا"، أنّ "أمير قطر الشيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​ بعث ببرقية إلى الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، ضمّنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث اصطدام ​القطار​ بين مدينتي أنقرة- قونيا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

بدورهما، بعث كلّ من نائب الأمير عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطرية عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ببرقيتي عزاء مشابهتين لاردوغان.