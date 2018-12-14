سي إن إن: ترامب بحث استخدام المال بطريقة غير مشروعة للفوز بالرئاسة

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلاً عن مصدر مطلع أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب حضر اجتماعا عام 2015 لبحث استخدام المال بطريقة غير مشروعة لمساعدته في الفوز بالانتخابات الرئاسية".
ولفتت الشبكة إلى أن "ترامب حضر الإجتماع إلى جانب محاميه السابق الذي حكم عليه بالسجب مايكل كوهين والرئيس التنفيذي لصحيفة "ناشونال إنكوايرر" ديفيد بيكر".
وأوضحت أنه "خلال الاجتماع ، ناقش الفريق خطة لحماية ترامب من الأخبار الضارة المحتملة"، مشيرة إلى أن "المعترضون يعتبرون هذا الإجتماع بمثابة تبرعات غير قانونية لحملة ترامب".
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