سي إن إن: ترامب بحث استخدام المال بطريقة غير مشروعة للفوز بالرئاسة

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلاً عن مصدر مطلع أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حضر اجتماعا عام 2015 لبحث استخدام المال بطريقة غير مشروعة لمساعدته في الفوز ب​الانتخابات الرئاسية​".

ولفتت الشبكة إلى أن "ترامب حضر الإجتماع إلى جانب محاميه السابق الذي حكم عليه بالسجب مايكل كوهين والرئيس التنفيذي لصحيفة "ناشونال إنكوايرر" ديفيد بيكر".

وأوضحت أنه "خلال الاجتماع ، ناقش الفريق خطة لحماية ترامب من الأخبار الضارة المحتملة"، مشيرة إلى أن "المعترضون يعتبرون هذا الإجتماع بمثابة تبرعات غير قانونية لحملة ترامب".