كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن "وفاة طفلة من غواتيمالا عمرها سبعة أعوام، في مركز احتجاز أميركي بعيد ساعات على اعتقالها إثر دخولها البلاد خلسة ضمن مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين".
وأوضحت نقلًا عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنّ "الطفلة الّتي عبرت الحدود بشكل غير شرعي من المكسيك مع والدها وعشرات المهاجرين غير الشرعيين الآخرين، توفّيت بسبب الجفاف والصدمة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعهّد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك حيث نشر آلاف الجنود الأميركيين، كما فصل أكثر من ألفي طفل مهاجر عن والديهم، وذلك تنفيذًا لسياسته القائمة على "عدم التسامح" مع الهجرة غير الشرعية.
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة مهاجرة من غواتيمالا في مركز احتجاز أميركي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .