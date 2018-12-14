وفاة طفلة مهاجرة من غواتيمالا في مركز احتجاز أميركي

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن "وفاة طفلة من ​غواتيمالا​ عمرها سبعة أعوام، في مركز احتجاز أميركي بعيد ساعات على اعتقالها إثر دخولها البلاد خلسة ضمن مجموعة من ​المهاجرين​ غير الشرعيين".

وأوضحت نقلًا عن إدارة ​الجمارك​ وحماية الحدود الأميركية أنّ "الطفلة الّتي عبرت الحدود بشكل غير شرعي من ​المكسيك​ مع والدها وعشرات المهاجرين غير الشرعيين الآخرين، توفّيت بسبب الجفاف والصدمة".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد تعهّد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك حيث نشر آلاف الجنود الأميركيين، كما فصل أكثر من ألفي طفل مهاجر عن والديهم، وذلك تنفيذًا لسياسته القائمة على "عدم التسامح" مع ​الهجرة​ غير الشرعية.