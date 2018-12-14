مجلس النواب الأميركي أقر أن أعمال الجيش البورمي بحق الروهينغا تشكل إبادة جماعية

أقرّ ​مجلس النواب الأميركي​، نصّ قرار يعتبر أنّ "الفظائع الّتي ارتكبتها وحدات الجيش وقوات الأمن البورميّة ضد ​الروهينغا​ منذ آب 2017، تشكّل جرائم ضدّ الإنسانية وإبادة جماعية".

ودعا في القرار الّذي أيّده 394 نائبًا وصوّت ضدّه نائب واحد فقط، السلطات البورمية إلى "الإفراج عن الصحافيين في "رويترز" وا لون وكياو سوي او، اللذين حكم عليهما بالسجن سبع سنوات بتهمة إفشاء أسرار دولة بعدما تحدّثا عن قتل عشرة من الروهينغا خارج إطار القضاء خلال حملة الجيش البورمي في 2017".

كما دعا المجلس، وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ إلى أن "يحدّد، على أساس الأدلّة المتاحة، ما إذا كانت أعمال الجيش البورمي في ولاية راخين تمثّل جرائم ضدّ الإنسانية أو إبادة جماعية أو غيرها من الجرائم الّتي يعترف بها القانون الدولي".