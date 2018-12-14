يونكر: الاتحاد الأوروبي يعزز استعداداته لاحتمال حصول "بريكست" دون اتفاق

أعلن رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جان كلود يونكر​، في ختام قمّة للتكتّل في ​بروكسل​ أنّ "​الاتحاد الأوروبي​ قرّر تكثيف استعداداته لاحتمال خروج ​بريطانيا​ منه في آذار المقبل، من دون اتّفاق".

وأوضح أنّه "يجب على أصدقائنا البريطانيين أن يقولوا ما يريدونه عوضًا عن سؤالنا عمّا نريد"، لافتًا إلى أنّ "المفوضية الأوروبية ستنشر الأربعاء المقبل كلّ المعلومات المفيدة عمومًا بما يتعلّق بالاستعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (​بريكست​) بدون اتّفاق".

ونوّه يونكر إلى أنّ "رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ أشارت في كلمتها أمام القادة الأوروبيين مساء الخميس، إلى "الصعوبات الّتي تواجهها للحصول على مصادقة برلمان بلادها على اتفاق الانسحاب الّذي أبرمته مع بروكسل وقد وطلبت منهم ضمانات إضافية"، مشدّدًا على أنّ "من غير المعقول بتاتًا أن تعتقد بريطانيا أنّ الأمر يعود إلى الاتحاد الأوروبي ليقترح إجابات".