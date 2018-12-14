ناشطون من حزب سبعة أقفلوا مدخل وزارة الصناعة في بدارو

تجمع ناشطون من "​حزب سبعة​" أمام مدخل ​وزارة الصناعة​ في ​بدارو​، وأقفلوا مدخلها الرئيسي رافعين لافتة حملت شعار "بدنا ​حكومة​ هلق"، وسمحوا لمن يريد بمغادرة المبنى، في حين منعوا الدخول اليه.

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