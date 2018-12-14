التحكم المروري للنشرة: حركة سير كثيفة على جميع مداخل بيروت

أفادت غرفة​​التحكم المروري​ لـ "​النشرة​" ان "​حركة السير​ كثيفة على مداخل العاصمة الثلاثة، فعلى المدخل الشمالي الحركة كثيفة من​ضبية بإتجاه ​النقاش وصولا إلى ​جل الديب​، اما على المدخل الجنوبي، فحركة المرور​ ناشطة من ​الناعمة​ باتجاه خلدة وكثيفة من خلدة وصولا الى انفاق ​المطار، ومن المدخل الشرقي، فالحركة كثيفة من ​كواع​عاريا​ وصولا حتى الصياد.

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