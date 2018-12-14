بابا الفاتيكان يزور بلغاريا ومقدونيا مايو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الفاتيكان - أ ش أ: يزور البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، في رحلة "رسولية"، بلغاريا ومقدونيا خلال شهر مايو المقبل. وقال الناطق باسم الفاتيكان جريج بيرك - في تصريح بثته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - "تلبية لدعوة من جانب السلطتين العُليتين للجمهورية وللكنيسة الكاثوليكية، سيؤدي البابا رحلة رسولية إلى بلغاريا للفترة من 5 ـ 7 مايو .. وعلى وجه الخصوص سيزور العاصمة صوفيا ومدينة راكوفسكي، ومنها سينتقل البابا إلى جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، في الـ7 من مايو، وسيزور عاصمتها سكوبي"

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