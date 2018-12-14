السيسي يحقق أمنية "سيدة الميكروباص" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

حقق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أُمنية السيدة "نحمده"، المعروفة بـ"سيدة الميكروباص"، بتوفير سيارة ميكروباص خاصة لها من صندوق "تحيا مصر".

وقال الرئيس السيسي- خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الخميس، مع برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع على قناة "أم بي سي مصر"، موجهًا حديثه للسيدة: "النصيب وحده هو الذي جعلنا نلتقي بسيدة الميكروباص"، مضيفًا: "أنا بحترم وبقدّر السيدات اللي بتصحى من الساعة 5 عشان تجري على ولادها وتشقى هي دي الست المصرية".

وتابع الرئيس- خلال المكالمة- "بقول للست نحمده مبروك عليكي وربنا يحفظك ويحفظ العربية ويعينك على أولادك وعلى كل خير".

وبشأن رغبتها في دفع أقساط العربية، رد الرئيس: "إحنا هندفع تمنها، ولو عاوزة تدفعي أي حاجة، لو عاوزة، أدفعيها لصندوق تحيا مصر".

وكانت السيدة "نحمده"، قالت لـ"الخليج 365"- قبل مداخلة الرئيس- إنها تتمنى لو أن لديها سيارتها الخاصة حتى لو ستدفع لها أقساطها".

"الأسطى نحمده" أو "أم محمود" أو "قلب الأسد"، أسماء عدة تُعرف بها سائقة الميكروباص الوحيدة بموقف السلام- العاصمة الإدارية الجديدة.

تبلغ "أم محمود"- كما تُحب أن يلقبها الجميع- من العمر 37 عامًا، وتسكن بمنطقة بدر، ولديها ولدان: محمود 17 عامًا، ومصطفى "سائق توكتوك".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى جولة تفقدية الخميس، بعدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، استغرقت عدة ساعات، حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيدة تعمل على سيارة أجرة "ميكروباص"، أثناء مرورها على الطريق.

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