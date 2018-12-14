خلق شركة للنسيج  لتشغيل 1000 من ممتهني التهريب

وقع أخيرا، عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، اتفاقية شراكة مع “شركة الكرامة”، بمقر عمالة إقليم الناظور، لإحداث وحدة صناعية في قطاع النسيج بمدينة بني أنصار، تروم خلق أزيد من 1000 منصب شغل لممتهني التهريب المعيشي.

وكشف المجلس في بلاغ عممه أول أمس على الصحفيين، أن التوقيع على الاتفاقية الذي تم بحضور معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وعلي خليل عامل إقليم الناظور، ومحمد امرابط نائب رئيس الجهة وعدد من أعضاء مجلس الجهة المنتمين لإقليم الناظور، ورؤساء المصالح اللاممركزة والمستثمرين، يأتي “في إطار دعم الميناء التجاري ببني أنصار، وتشجيع المستثمرين على التصدير في قطاع النسيج نحو دول جنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية، والإسهام في خلق المزيد من فرص الشغل”.

وقال بعيوي، وفق نفس المصدر، إن المشروع موضوع الاتفاقية الذي تزيد تكلفته الإجمالية عن 900 مليون درهم، ستنطلق أشغال إنجازه مع بداية شهر يناير المقبل، وستدوم لمدة 6 أشهر.

وأشار بعوي، إلى أن المشروع الذي يحمل اسم الكرامة، والذي ساهم فيه مجلس جهة الشرق بمبلغ 100 مليون درهم، “سيعمل على حفظ كرامة النساء المشتغلات في مجال حمل السلع عبر المعابر الحدودية لمليلية المحتلة، وسيوفر في البداية 800 منصب شغل، وفي ظرف سنة سيشغل ما يزيد عن 1100 من اليد العاملة”.

وينضاف هذه المشروع وفق بلاغ المجلس “إلى 6 مشاريع أخرى، سبق وان دعمها مجلس جهة الشرق بإقليم الناظور، تتعلق بقطاع التصنيع، والتي تروم تقوية الصناعة بجهة الشرق، وتوفير مناصب الشغل للشباب العاطلين عن العمل”.

وبالموازاة مع توقيع الاتفاقية المذكورة، عقد رئيس جهة الشرق بمقر عمالة إقليم الناظور اجتماعا موسعا مع المستثمرين بالمنطقة، ”في إطار الدعم والتتبع للحركية التي يعرفها الميناء التجاري ببني أنصار، والرفع من عدد المستوردين والمصدرين، والإسهام في خلق التنمية بالمنطقة وخلق فرص الشغل” يضيف البلاغ.

وأبرز نفس المصدر، أن رئيس الجهة أكد خلال اللقاء، على أن “النجاح الذي يعرفه الميناء التجاري ببني أنصار هو نتاج لمجهودات مجلس جهة الشرق، وولاية جهة الشرق، وعمالة إقليم الناظور، وإدارة الجمارك، وعدد من الشركاء الآخرين”.

هذا وكان المجلس قد وقع في أكتوبر الماضي، اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة “المغرب كمباني ميد شيبين”، تتوخى تنمية النشاط التجاري بميناء بني نصار عبر تعزيز النقل البحري لسفن شحن الحاويات.

وتوخت هذه الاتفاقية أيضا تحديد شروط الشراكة والتعاون بين جهة الشرق والشركة المعنية، من أجل تشجيع المقاولات بالجهة على التصدير والاستيراد من خلال تنظيم رحلات منتظمة لسفن شحن الحاويات التابعة للشركة من وإلى ميناء بني نصار.