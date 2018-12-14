حالة الطقس: صاف وارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في الرطوبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، لطيفا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وانخفاض على نسبة الرطوبة.

كما يتوقع أن يتطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم غد، السبت، وتكون أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 16 – 8، الخالصة (كريات شمونه) 19 – 11، صفد 14 – 9، طبرية 20 – 11، الناصرة 17 – 9، حيفا 20 – 14، يافا 21 – 14، القدس المحتلة 15 – 10، عسقلان 20 – 12، عين جدي (البحر الميت) 22 – 17، بئر السبع 21 – 12، أم رشرش (إيلات) 24 – 13.