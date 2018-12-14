شكرا لقرائتكم خبر عن «روتي»: القمة الأوروبية تهدف إلى إزالة الغموض بشأن «الخطة الاحتياطية» والان نبدء بالتفاصيل

أوضح رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، أن القادة الأوربيين سيعملون على إزالة الغموض وتوضيح بند "الخطة الاحتياطية" محل الجدل خلال القمة الأوروبية التي ستنطلق مساء اليوم في بروكسل من أجل التشاور حول آخر التطورات على صعيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).

وأشار روتي في تصريح صحفي إلى أنه من الصعب جدًا إعادة التفاوض حول شروط المغادرة البريطانية بسبب الخطوط الحمراء العديدة التي وضعتها لندن.

وأضاف أن الخيار الوحيد المتاح للمضي قدمًا في ظل المطالب البريطانية هو الإتفاق الذي توصل اليه الجانبان مؤخرًا.

وعدد المسؤول الهولندي، الخطوط البريطانية الحمراء في عدم إنشاء حدود بين أيرلندية وبريطانية ومغادرة الاتحاد الجمركي لدول المجموعة الأوروبية إضافة إلى وقف حرية التنقل بين مواطني بريطانيا ودول الاتحاد.

يُذكر أن عدد مقدر من أعضاء مجلس العموم البريطاني يرفضون اتفاق المغادرة الذي توصلت إليه حكومة بلادهم مع الاتحاد الأوروبي بسبب "بند الخطة الاحتيايطة"، وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي خلال قمة اليوم إلى التوصل إلى مفاهمات مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.