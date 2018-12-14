انت الان تتابع تحذير من موجة تهديدات بالقنابل في الولايات المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٤ ص

الشرطة الأمريكية - أرشيفية

ذكرت قناة «إن.بي.سي نيوز»، نقلا عن وسائل إعلام محلية، وإدارات للشرطة، أنه جرى تلقي عشرات تهديدات بالقنابل، الخميس، في أنحاء الولايات المتحدة، مستهدفة مؤسسات إخبارية، ومباني حكومية، وبنوكا، وشركات أخرى. وأبلغ أحد مسؤولي إنفاذ القانون وكالة «رويترز» بأن مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي» بدأ تحقيقا في تهديدات القنابل المزعومة، مشيرا إلى أن موجة تهديدات مماثلة لمدارس ومبان عامة أخرى حدثت قبل نحو عام أو أكثر لكن صحة التهديدات الأخيرة لم تتأكد على الفور. وقالت شرطة نيويورك في رسالة على «تويتر» إنها لا تعتبر التهديدات ذات مصداقية في هذا التوقيت.

كانت الشرطة الأمريكية قد أخلت مقر شركتى «فيسبوك»، و«انستجرام» فى ولاية كاليفورنيا، أول من أمس الأربعاء، بعد تلقي الشركتين تقارير عن تهديد بوجود قنبلة.وقال متحدث باسم شركة «فيسبوك»، في بيان له، أوردته قناة «الحرة» الأمريكية، الأربعاء، إن مؤسسة «فيسبوك» تنظر فى تهديد بوجود قنبلة فى مقرها الرئيسى فى مينلو