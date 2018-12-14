شكرا لقرائتكم ليبيا.. هجوم مسلّح على محكمة لتهريب سجناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرضت محكمة بمدينة #بنغازي شرق ليبيا، الخميس، إلى هجوم مسلح من قبل مجموعة مجهولة، أرادت تهريب #سجناء بالقوّة.

وقالت المنظمة الليبية للقضاة في بيان لها، مساء الخميس، إن "مجموعة مجهولة الهوية قامت بالاعتداء على مقر نيابة ومحكمة شرق بنغازي الابتدائية، بواسطة أسلحة متوسطة، وذلك لتعطيل العمل القضائي وإخلاء سبيل المحبوسين بالقوة وعرقلة عمل المحكمة والنيابة".

ولم توضح المنظمة الخسائر التي خلّفها هذا الهجوم، أو نجاح المسلحين في تهريب السجناء، لكنها دعت إلى ضرورة معاقبة هذه المجموعات ومحاسبتها، وطالبت السلطات بتعزيز دورها في حماية المؤسسات الرسمية للدولة.

وتتكرّر بشكل متواصل عمليات اقتحام السجون في ليبيا، من قبل المجموعات المسلحة من أجل تهريب المحبوسين، خاصة في العاصمة #طرابلس التي لا تخضع فيها السجون إلى سلطة الدولة، بل تسهر على تأمينها ميليشيات مسلّحة.

وفي سبتمبر الماضي، تم تسجيل هروب أكثر من 400 سجين من سجن "عين زارة" الواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس، إثر اندلاع أعمال شغب، على هامش معارك بين ميليشيات مسلّحة موالية لحكومة الوفاق الوطني وأخرى معادية لها، قرب السجن.