جولة صباحية || الكويت تخرج عن صمتها بشأن «الخلاف مع السعودية» .. مصر وفرنسا تتفقان بشأن «سوريا» .. اعتراف المواطنة الروسية بوتينا بمؤامرتها على أمريكا

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

الكويت تخرج عن صمتها بشأن «الخلاف مع السعودية» .. مصر وفرنسا تتفقان بشأن «سوريا» .. اعتراف المواطنة الروسية بوتينا بمؤامرتها على أمريكا

جولة في أهم الأخبار التي نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية ، منها تطرق وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، إلى ما يثار حاليا بشأن الزيارة غير المعلنة، التي أجراها مسؤول كويتي رفيع المستوى، مساء أمس، إلى المملكة العربية السعودية.

بالإضافة لإعلان السلطات في القاهرة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، والمبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى سوريا، فرانسوا سينيمو، حذرا خلال لقائهما أمس الخميس من "خطورة التصعيد" في شمال شرقي سوريا

وكشف خبير أمريكي لأسباب اعتراف المواطنة الروسية بوتينا بمؤامرتها على أمريكا.

وفيما يلي تفاصيل الأخبار

بعد تصريحات أردوغان... مصر وفرنسا تحذران من خطورة التصعيد في سوريا

أعلنت السلطات في القاهرة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، والمبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى سوريا، فرانسوا سينيمو، حذرا خلال لقائهما أمس الخميس من "خطورة التصعيد" في شمال شرقي سوريا، وأكدا أن "التصعيد الميداني وانزلاق الأمور لمناحي لا تفيد هدف احتواء الوضع وجهود مكافحة الإرهاب".

وكانت تركيا قد أعلنت عن عملية وشيكة في مناطق شرق الفرات، التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية (قسد) المدعومة أمريكيا. وتصف أنقرة "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لـ"قسد"، بـ"التنظيم الإرهابي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأن اللقاء الذي جرى في القاهرة بين شكري والمبعوث الرئاسي الفرنسي، "شهد تباحثا بين الجانبين في شأن مجمل مستجدات الأزمة السورية، وسبل الدفع بالحل السياسي لحلحة الوضع المتأزم في البلاد وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، لا سيما الجهود المبذولة للدفع بالانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها في أقرب وقت ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة".

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بعد ساعات من إعلان أردوغان عن إجراء عسكري في سوريا... أمريكا تعلق

الدور المتوازن

وأضاف المتحدث الرسمي للخارجية، أن "الوزير شكري جدد خلال اللقاء تأكيده على استمرار المساعي والاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف المعنية من أجل إرساء الحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويوقف نزيف الدم السوري.

كما نوه رئيس الدبلوماسية المصرية "بأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل شامل للأزمة المُمتدة التي تعيشها سورية الشقيقة"، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك".

ونقل بيان الخارجية المصرية تثمين المبعوث الرئاسي الفرنسي لـ"الدور المتوازن الذي تضطلع به مصر على الساحة السورية"، مشيرا إلى حرص فرنسا على استمرار التشاور وتبادل التقييم مع مصر خلال الفترة المقبلة حول مجريات الوضع في سورية، وسُبل الدفع قدما بمسار العملية السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد".

البنتاغون يحذر

حذرت الولايات المتحدة من القيام بأي إجراء عسكري أحادي الجانب في شمال سوريا، وذلك بعد إعلان تركيا عن عملية عسكرية مرتقبة ضد الأكراد.

وقال شون روبتسون، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأربعاء، إن أي إجراء أحادي الجانب لأي طرف شمال شرقي سوريا يمثل "مصدر قلق شديد وغير مقبول"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.ٍسي".

وحذر من أنه قد يعرض قوات أمريكية في المنطقة لمخاطر.

إعلان أردوغان

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن عملية عسكرية جديدة "خلال أيام" ضد مسلحين أكراد، تدعمهم الولايات المتحدة، شمالي سوريا. وتعتبرهم أنقرة "إرهابيين".

وقال أردوغان في كلمة خلال قمة الصناعات الدفاعية بأنقرة، اليوم الأربعاء: "سنبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة العملية العسكرية في شرق الفرات وهدفنا ليس الجنود الأميركيين وإنما الإرهابيين".

وأضاف أردوغان: "أكملنا تحضيراتنا للعملية العسكرية في شرق الفرات بينما نوجه التحذيرات اللازمة حول ذلك".

وأضاف أردوغان أنه لم يعد هناك تهديد لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وأن "ما يذكر في هذا الخصوص مجرد أقاويل لا سند لها".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "هناك حديث عن استمرار داعش في مساحة تقدر بـ150 كم، وإذا كان الأمر كذلك فنحن مستعدون".

وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت تركيا عمليتها العسكرية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية، ضد منظمات إرهابية.

ولطالما كانت أنقرة وواشنطن على خلاف حول سوريا، حيث دعمت الولايات المتحدة "وحدات حماية الشعب" الكردية في القتال ضد تنظيم "داعش"، وهو ما تعترض عليه تركيا.

ويشدد البنتاغون على أن التنسيق والتشاور بين الولايات المتحدة وتركيا يمثل الطريقة الوحيدة لمعالجة المخاوف الأمنية، كما أن واشنطن كانت تركز على العمل بشكل وثيق مع أنقرة.(المصدر)

الكويت تخرج عن صمتها بشأن "الخلاف مع السعودية والتدخل الأمريكي"

تطرق وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، إلى ما يثار حاليا بشأن الزيارة غير المعلنة، التي أجراها مسؤول كويتي رفيع المستوى، مساء أمس، إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت صحيفة كويتية قد كشفت النقاب عن زيارة سرية قام بها وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، بخيت الرشيدي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، إلى السعودية، للتباحث حول المنطقة النفطية المقسومة، معربة عن تفاؤل بشأن هذه الزيارة".

وقال الخالد، خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، إن العلاقات الكويتية السعودية تستوعب أي أمر طارئ يمر عليها، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وعندما سئل الخالد عن زيارة وزير النفط بخيت الرشيدي للسعودية بشأن المنطقة المقسومة وهل من بوادر لإنهاء المشكلة، قال: "نحن قادرون بقيادة سمو الأمير وخادم الحرمين على مواصلة لقاءاتنا، وبحث كل ما يتعلق بالمنطقة المقسومة، ونتمنى أن نصل إلى حل لهذا الموضوع في أقرب وقت".

وكان نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجار الله، رد على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الأربعاء، بشأن ما يتم تداوله من ربط بين التعاون العسكري مع بريطانيا والمشكلة الحدودية مع السعودية، "إذا كان البعض يربط فنحن لا نربط، وليربط البعض ما يشاء".

وأضاف: "خلافنا مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية خلاف أشقاء، وأستطيع القول إنه سوء فهم". ولفت إلى أن التفكير في التعاون العسكري مع بريطانيا "قديم وليس وليد اللحظة، والأمور تتطور وتتبلور أكثر في الكويت".

وتابع بالقول: "نحن نرحب بهذا التعاون، ونرحب بتواجد أصدقائنا في المملكة المتحدة على أراضي الكويت لتكريس التعاون العسكري"، بين البلدين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلت عن مسؤولين نفطيين على دراية بالمحادثات، أن السعودية والكويت اقترحتا استئناف عملياتهما في حقول النفط في المنطقة المتنازع عليها بينهما بعد تدخل الولايات المتحدة للتوسط.

وذكرت المصادر للصحيفة أن إنتاج النفط في المنطقة "المقسومة" بين السعودية والكويت قد يستأنف في الربع الأول من العام المقبل (2019)، بطاقة تبلغ نصف مليون برميل يوميا.

وتحاول واشنطن منذ أشهر التوسط بين السعودية والكويت بشأن شريط متنازع عليه من الأراضي الغنية بالنفط بين البلدين يطلق عليه "المنطقة المحايدة"، أو "المنطقة المقسومة".

وزعمت مصادر مطلعة، أنه بعد أن اتخذت السعودية قرار المقاطعة ضد قطر، خشيت الكويت أن يتكرر السيناريو ذاته معها، فصعدت أزمة النفط إلى مشكلة سياسية، ولذلك كانت وزارة الخارجية الكويتية —وليس وزارة النفط- أشد معارضي أي صفقة لاستئناف الإنتاج، لكن معارضة الوزارة تراجعت بعد أن وعدت وزارة الخارجية الأمريكية الكويت بأنها ستضمن أمنها، بحسب الصحيفة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة: "نواصل تشجيع الكويت والسعودية على التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة".

ولم يرد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكويتية ووزارة الطاقة السعودية والديوان الملكي على طلبات الصحيفة الأمريكية للتعليق.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، زار الكويت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لبحث هذه المسألة الخلافية وكيفة تسويتها، وصدرت حينها تسريبات أن الزيارة لم تكلل بنجاح، وأن ولي العهد عاد غاضبا.

وبعدها علقت الخارجية الكويتية، وقالت إن هذا غير صحيح، وإن الزيارة اتسمت بالأخوية، ليخرج بعدها ولي العهد في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" ويقول إن فريقا من القيادة الكويتية يصر على حل قضايا السيادة قبل استئناف عمليات إنتاج النفط.

وظهرت تلك المشكلة على المنطقة المحايدة التي تضم حقلي "الخفجي والوفرة" في عام 1922، عندما سعت كل من السعودية والكويت على الحصول على أحقية تبعية المنطقة بامتداد من الصحراء على طول الخليج الحدودية، استمر الوضع عالقا لعقود، لكنه لم يثبت أنه عقبة أمام اكتشاف وتطوير مستودع كبير للنفط في المنطقة.

وقال محمد بن سلمان "نعتقد أنه من المستحيل حل مشكلة عمرها 50 عاما في غضون بضعة أسابيع، لذلك نحن نحاول التوصل لاتفاق مع الكويتيين لمواصلة الإنتاج خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، وفي الوقت نفسه نتفاوض حول قضايا السيادة".(المصدر)

خبير أمريكي يكشف أسباب اعتراف المواطنة الروسية بوتينا بمؤامرتها على أمريكا

أعلن لبروس ماركس، الشريك في شركة المحاماة "Marks & Sokolov" وعضو سابق في مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا أن المواطنة الروسية بوتينا، المتهمة بالعمل "كعميل روسي"، اعترفت بذنبها جزئيا، لكي تتمكن من العودة إلى روسيا.

وقال ماركس لوكالة "سبوتنيك" إن "قضية المواطنة الروسية ماريا بوتينا تعسفية من قبل السلطات الأمريكية. وأنها لم تكن جاسوسة كما كان يروج له، وإنها لم تقايض المعلومات مقابل الجنس، كما روج له في البداية أيضا. وأنها لم تتلق أية معلومات من الحكومة الأمريكية، ناهيك عن معلومات سرية".

وأضاف "لم يكن لها علاقة بالتواطؤ المزعوم مع الحملة الانتخابية لدونالد ترامب. فعلت ما فعله الكثير من الأمريكيين للسلطات الأمريكية في روسيا. حيث كانت قناة معلومات غير رسمية لتعزيز العلاقات الجيدة".

ووفقا له، ينبغي الإشارة إلى أن السلطات الروسية لا تضطهد الأمريكيين على الأراضي الروسية، الذين يرغبون في تحسين العلاقات بين البلدين.

واختتم ماركس حديثه قائلا "بوتينا اعترفت بأنها مذنبة بانتهاك تقني للقانون الخاص بالوكلاء الأجانب لتتمكن من العودة إلى بلدها. ولحسن الحظ، روسيا لم تقرر الانتقام من الأمريكيين. يجب أن نثني على روسيا لضبط النفس".

يشار إلى أن المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، اعترفت اليوم الخميس، أمام المحكمة بذنبها بالمشاركة في مؤامرة بهدف الإضرار بالولايات المتحدة.

والجدير بالذكر أنه يمكن أن تواجه عقوبة السجن لـ5 سنوات أو غرامة قدرها 250 ألف دولار.

هذا واعتقلت المواطنة الروسية ماريا بوتينا (29 عاما) في واشنطن يوم 15 تموز/ يوليو الماضي. وتتهمها السلطات الأمريكية بالتجسس والعمل لصالح روسيا دون التسجيل لدى وزارة العدل كعميل أجنبي.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت في في وقت سابق، بأنه تم إلقاء القبض على المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، بتهمة التجسس لصالح روسيا. وكما جرت العادة بالنسبة لقضايا التجسس، تم توجيه الاتهام استناداً إلى مادة القانون الأمريكي التي تنص على مؤامرة العمل لمصلحة حكومة أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل. هذا ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة 5 أعوام.(المصدر)