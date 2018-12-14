محافظ تعز: الخدمات دُمرت تماما والمماحكات الحزبية وراء إعاقة تحرير المحافظة

دعا محافظ تعز أمين أحمد محمود، إلى "اصطفاف "المؤتمر الشعبي" و"التجمع ​اليمن​ي للإصلاح" وكلّ الأحزاب، تحت راية الجمهورية، من أجل هزيمة المشروع الحوثي في تعز ومناطق اليمن كافّة"، مركّزًا على "أنّنا لن نهزم هذا المشروع إلّا بتكاتفنا جميعًا".

وشدّد في حديث صحافي "المماحكات السياسية والحزبية، للأسف الشديد، تعيق استكمال تحرير محافظة تعز حتّى الآن، ففي الوقت الّذي نفكّر نحن باستعادة وبناء الدولة والمؤسسات، هناك مَن يفكر باستعادة وبناء الحزب".

ولفا محمود إلى أنّ "الخدمات في المحافظة دُمِّرت تمامًا، فعلى صعيد ​الكهرباء​ هي مقطوعة الآن، وكانت تأتي عبر الشبكة العامة من المخا، لكن بسبب ظروف الحرب ووجود "​أنصار الله​ (الحوثيين) على الطريق الرابط بين المخا وتعز لا تزال تعز غير مرتبطة بالشبكة العامة".