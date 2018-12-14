مجلس الأمن مدّد العمل بآلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود لعام واحد

مدّد ​مجلس الأمن الدولي​، العمل بآلية إيصال المساعدات إلى ​سوريا​ عبر الحدود وخطوط الجبهة، لعام واحد؛ وذلك بموافقة 13 دولة وامتناع دولتين هما ​روسيا​ و​الصين​ عن التصويت.

وكانت المسؤولة في قسم الشؤون الإنسانية في ​الأمم المتحدة​ رينا غيلاني، قد طالبت مجلس الأمن في نهاية تشرين الثاني الماضي، بأن "يُمدّد لمدة عام العمل بهذه الآلية".

واستحدث مجلس الأمن الدولي هذه الآلية في 14 تموز 2014 بموجب القرار 2165 الّذي صدر بالاجماع. وفي 2017 تمّ تمديد العمل بها بموجب قرار وافقت عليه 12 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن، وذلك بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع ​بوليفيا​ عن التصويت.