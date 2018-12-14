الدفاع الروسية: طائري القوات الجوية الروسية يستعدون للعودة من فنزويلا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، في بيان، أن "طائري ​القوات​ الفضائية الجوية الروسية الذين أتموا رحلة عبر الأطلسي دون توقف إلى ​فنزويلا​ في 10 كانون الأول بدؤوا الاستعداد للعودة إلى قواعد التمركز في ​روسيا​".

ولفتت إلأى أن "قائد القوات المسلحة الفريق أول سيرغي سوروفيكين أمر بمهمة تنظيم التحضير للطيران إلى قواعد التمركز وتنفيذها وفقا للقرار المعتمد".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الخميس، أن طياري "تو-160" التابعة للقوات الجوية الروسية نفذوا رحلة جوية مدتها 10 ساعات فوق حوض الكاريبي في إطار زيارة وفد من القوات الجوية الفضائية الروسية إلى فنزويلا.