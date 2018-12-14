كشفت صحيفة "الأخبار" أن "مليار ليرة هو مجموع المبالغ المالية التي خصّصتها الحكومة اللبنانية لرئيس هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية و10 أعضاء فيها، إذ خُصّص مبلغ 90 مليون ليرة، كمقطوعة، لكل من الأعضاء العشرة، عن 14 شهراً، بدأت من تاريخ تشكيل الهيئة حتى مرور ستة أشهر على انقضاء الانتخابات، ما يجعل مجموع ما تقاضاه الأعضاء العشرة نحو 900 مليون ليرة. أمّا رئيس الهيئة، القاضي نديم عبد الملك، فقد خصّص له مبلغ 8 ملايين ليرة شهرياً، ما يعني أنه تقاضى خلال تلك الفترة نحو 112 مليون ليرة. وفي المحصّلة،، تكون هيئة الإشراف التي لم يتبيّن أيّ جدوى منها قد كبّدت الخزينة نحو مليار ليرة".
شكرا لقرائتكم خبر عن الأخبار: هيئة الإشراف على الإنتخابات كبّدت الخزينة نحو مليار ليرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .