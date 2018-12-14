مصادر بعبدا لـ"الحياة": إمكان التفاهم لحل العقدة الحكومية لا يزال قائما

أكّدت مصادر مقرّبة من ​بعبدا​، لصحيفة "الحياة"، أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ باشر جوجلة الأفكار الّتي تكوّنت لديه خلال لقاءاته الّتي أجراها هذا الأسبوع، وينتظر عودة رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ للقيام بجوجلة الأمور معه، على ضوء لقاءات الأخير في الخارج".

وركزّت على أنّ "التوجه العام هو ضرورة إيجاد حلّ للموضوع الحكومي، لأنّ البلد لم يعد يحتمل"، لافتةً إلى أنّ "خلال لقاءات رئيس الجمهورية، فإنّ كل جهة أبلغت موقفها، والكل ثابت على موقفه، وما يقوم به الرئيس عون اليوم هو خرق لهذه المواقف من خلال الاتصالات"، مشدّدةً على أنّ "إمكان التفاهم لحلّ العقدة الحكومية لا يزال قائمًا".