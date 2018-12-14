مصادر الحياة: لا جديد بملف تأليف الحكومة سوى استمرار مبادرة الرئيس عون واستشاراته

أكّدت مصادر متابعة للحراك الحكومي، في تصريح لصحيفة "الحياة"، أنّ "لا جديد في ملف تأليف ​الحكومة​، سوى استمرار المبادرة الّتي أطلقها رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ والاستشارات واللقاءات الّتي يقوم بها، ومنها ما هو بعيد من الإعلام، والّتي لم تنجح حتّى الساعة في إحداث خرق في جدار الأزمة، مع تمسّك المعنيين بمواقفهم".

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