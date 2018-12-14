انت الان تتابع السيسي يكشف تفاصيل لقائه بـ«سائقة الميكروباص»(فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد حسانين ومحمد عودة ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٠ م

الرئيس السيسي يصافح سائقة الميكروباص

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى التحية لنحمده سعيد، سائقة الميكروباص التى صافحها فى أثناء جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم الخميس. وقال الرئيس السيسى فى مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث فى مصر»، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، والذى يعرض على فضائية «mbc مصر»: إن ما كانت ترتديه من ملابس لم يكن يوحى بأن السائق سيدة، لافتا إلى أن مساره كان بعيدا عن أن يسلك هذا الطريق، لكنه لاحظ الميكروباص وسأل مرافقيه عن السائق وأكد لهم أن سيدة هى التى تقود الميكروباص.

وأضاف: «أنا وقفت الموكب ونزلت أحييها وأحيى كل ست من خلالها، كل ست بتجرى على بيتها وأولادها، ودا سبب داخلى عندى فى تقديرى لأى ست مصرية». ووجه الرئيس خلال مداخلته رسالة لسيدة الميكروباص قال فيها: «مبروك عليكى، ربنا يحفظك ويحفظ العربية وأولادك ويعينك على كل خير، أنتى قعدتى 8 سنين لهم