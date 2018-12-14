السيسي وولي عهد أبوظبي يبحثان القضايا الإقليمية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٥ م
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الخميس، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات بعض من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث عدد من ملفات التعاون الثنائى بين البلدين وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ترسيخا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وأجرى السيسي، مساء الإثنين الماضي، اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي للتهنئة بالعيد الوطني لدولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكري التاريخية لتأسيس الاتحاد. واليوم الوطني للإمارات يوافق يوم 2 ديسمبر من كل عام، وتحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام
وأجرى السيسي، مساء الإثنين الماضي، اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي للتهنئة بالعيد الوطني لدولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكري التاريخية لتأسيس الاتحاد.
واليوم الوطني للإمارات يوافق يوم 2 ديسمبر من كل عام، وتحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.
كانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان.
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