مصادر المستقبل للشرق الأوسط: الأجواء التفاؤلية لم تبلغ مرحلة الترجمة

أوضحت مصادر "​تيار المستقبل​"، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّه "لم يطرأ أي جديد في الساعات الماضية، يغيّر معادلة التعطيل القائمة، والأمور ما زالت في حال الانتظار".

ولفتت إلى أنّ "الأجواء التفاؤلية لم تبلغ مرحلة الترجمة، لأنّ الأزمة تدور في الدوامة نفسها، ورئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ ثابت عند موقفه النهائي برفضه توزير أي من النواب السنة الستّة المستقلين".

ونوّهت المصادر إلى أنّ "الأفكار المطروحة على الصعيد الحكومي لا تزال تدور حول حكومة من ثلاثين وزيرًا، لأنّ الحكومة المصغّرة لن تلبّي رغبة كلّ الجهات بالشراكة في السلطة، وحكومة الـ32 وزيرًا، الّتي يُضاف إليها وزيران واحد علوي وآخر من الطائفة السريانية، تكرّس عرفًا جديدًا وتشكّل تلاعبًا بموازين ​اتفاق الطائف​ الدقيقة".