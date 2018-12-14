علوش: المخرج من الأزمة هو تشكيل حكومة مصغرة من أقطاب أو تقنيين

رأى القيادي في "تيار المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، أنّ "المخرج من الأزمة اليوم هو تشكيل حكومة مصغّرة من أقطاب أو تقنيين".

وأكّد في حديث صحافي، أنّ "نجاح حكومة مصغّرة يتطلّب وجود دولة قابضة على مفاصل الحكم، وهو ما ليس متوفّرًا في ​لبنان​، حيث الدولة ممزّقة على مختلف المستويات وبين الزعامات السياسية والطائفية، لا سيّما على المستويين الأمني والعسكري، بحيث يجعلها فاقدة القدرة على اتخاذ القرارات، بل الاتجاه للأسف إلى ​سياسة​ قونَنة ​الفساد​".

ولفت علوش إلى أنّ "الحلّ قد يكون بتشكيل حكومة من 24 وزيرًا إذا لاقى هذا الطرح قبول الجهات السياسية"، مركّزًا على أنّ "التوازنات القائمة بين القوى السياسية وداخلها يجعل الفرقاء يرفضون خيار ​الحكومة​ المصغّرة الّتي ستجعلهم يغيّرون حساباتهم وخريطة توزيع الوزارات".