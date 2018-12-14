آل جعفر: الجيش خط احمر ومن يطلق طلقة عليه ليس منا

أكد ​آل جعفر​ في بيان لهم أن "كرامتنا من كرامة وطننا واهلنا في ​بعلبك الهرمل​ وجيشنا خط احمر، ومن يطلق طلقة على ​الجيش اللبناني​ ليس منا، لان الجندي اللبناني مقدس، ومن يمسه يمس الكرامة الوطنية، واي طابور خامس لسنا مسوؤلون عنه، ونحن سقفنا حقوق الإنسان و​القضاء​ العادل والرحمة لكل الشهداء".

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