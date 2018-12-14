وديع كنعان: نتوقع أن تصل نسبة الإشغال في فنادق بيروت إلى 80 في المئة

رجّح الأمين العام لنقابة أصحاب ​الفنادق​ في ​لبنان​ عضو ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​وديع كنعان​، أن "يكون الموسم السياحي الشتوي هذا العام مشابهًا للموسم الماضي"، مؤكّدًا أنّ "نسبة الحجوزات في الفنادق إلى تحسّن".

وأوضح في تصريح صحافي "أنّنا نتوقّع أن تصل نسبة الإشغال في فنادق ​بيروت​ إلى 80 في المئة، وفي المدن السياحية ك​جونية​ وجبيل إلى 70 في المئة، أمّا المناطق الجبلية المتوسطة فنسبة إشغال الفنادق فيها ستتراوح ما بين 35 و50 في المئة"، منوّهًا إلى أنّه "إذا كان هناك كثافة في ​تساقط الثلوج​، فإنّ فتح ​مراكز التزلج​ أبوابها سيجعل إشغال الفنادق القريبة من هذه المراكز ما بين 90 و100 في المئة".

ولفت كنعان إلى أنّ "70 في المئة من شاغلي الفنادق هم من اللبنانيين، وأغلبيتهم من المغتربين، أمّا نسبة الأوروبيين والعرب وأولئك الّذين من جنسيات أُخرى فهي نحو 30 في المئة". وتوقّع أن "تكون رحلات الطيران مكتملة خلال فترة الأعياد، وأن تسيّر خطوط "الميدل إيست" كالعادة 70 رحلة إضافية".