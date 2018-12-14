مصادر الشرق الأوسط: الحريري وافق أن يسلمه النواب السنة الستة 3 أو 6 أسماء ليختار أحدهم لتوزيره

كشفت مصادر مواكبة لحركة المشاورات تأليف الحكومة، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وافق على اقتراح يقضي بأن يسلّمه النواب السنة الستة المستقلون، ثلاثة أو ستّة أسماء لشخصيات قريبة منهم، ليختار أحدهم لتوزيره يمثّلهم في الحكومة".
ولفتت إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري كانا قريبين من هذا الاقتراح، لكن أعضاء "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" رفضوا هذا المقترح"، مبيّنةً أنّ "الحريري أبلغ الرئيس عون وبري أنّه لن يوقّع مرسوم حكومة تضمّ أي شخصية استفزازية".
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