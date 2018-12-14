انتحار طفلة بعد سحب والدها هاتفها لاكتشافه علاقتها بشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أقدمت طفلة بقرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل غرفة منزلها؛ بعد سحب والدها هاتفها المحمول لاكتشافه وجود علاقة بينها وبين أحد الشباب ووجود محادثات بينهما عبر الهاتف.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية تلقى إخطارا من الواء محمد شرباشن مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بسندوب، تفيد بوصول "شيماء .ا .م"، ١٤ سنة، طالبة، ومقيمة قرية بلجاى مركز المنصورة جثة هامدة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وبسؤال والدها ووالدتها أقرا بشنق نفسها بواسطة حبل ملفوف حول رقبتها معلق بحلقة حديدية بسقف غرفة نومها لسحب والدها هاتفها المحمول لتحدثها مع أحد الشباب ومحاولتها الانتحار منذ أسبوع.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.